Alcione, adesso è fuga. Altra chance col Gozzano

La marcia dell’Alcione nel girone A della Serie D non accenna a fermarsi. La squadra di Giovanni Cusatis ha conquistato il successo anche nel turno dello scorso fine settimana, dominando l’anticipo di sabato in casa del Pinerolo. Gli orange hanno approfittato di un turno in cui le dirette concorrenti hanno avuto un andamento balbettante. Ora l’Alcione ha 23 punti, cinque in più del Chisola (pari contro la Lavagnese), sei su Asti (sconfitta ad Alba) e Derthona (caduta in casa con il Bra), le cui prove hanno permesso di lanciare un primo tentativo di fuga.

Come ha dichiarato l’allenatore degli arancioni al termine dell’ultima vittoria, i conti si faranno alla fine del campionato e non a fine ottobre, ma un primo bilancio a stagione in corso non può che essere molto positivo. La capolista ha perso soltanto una partita contro il Città di Varese alla terza di campionato, ha pareggiato contro il Derthona due giornate fa e ha vinto tutte le altre, anche con punteggi larghi. Esprime il miglior attacco del raggruppamento con ventidue reti fatte e la seconda miglior difesa con otto subite, a pari merito con l’Asti e a +4 rispetto al Vado, che però ha realizzato solo sette marcature. Il turno infrasettimanale di domanie alle ore 14.30 vedrà l’Alcione impegnato tra le proprie mura contro il Gozzano, tornato contro la Vogherese a un successo che mancava dalla sesta giornata a Pinerolo. La classifica vede gli avversari degli orange al quartultimo posto con undici punti, meno della metà di chi guida il girone. Il primo obiettivo dovrà quindi essere quello di non sottovalutare un avversario a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza. "Ci aspetta un’altra partita complicata, qui di semplice non c’è niente. Bisogna farle diventare semplici facendo prestazioni come l’ultima, di altissimo livello - dice Cusatis - Ad ogni modo, le partite sono complicate per tutte e non esistono risultati acquisiti perché poi bisogna essere bravi a trovare la via giusta per ottenere i punti. Come abbiamo fatto col Pinerolo".