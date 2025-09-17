Alcol ai minori, locale chiuso 5 giorni

La Polizia ha chiuso per 5 giorni un locale della città. Nel corso di un controllo lo scorso fine settimana, emergeva che il titolare aveva organizzato e pubblicizzato sui principali social un evento musicale con dj set. Nella locandina a campeggiava la scritta "promo 3 drink 12 euro – start from 22". Già nei mesi addietro erano stati organizzati dal medesimo locale eventi dello stesso tipo. I poliziotti constatavano che effettivamente, a partire dalle ore 22 un consistente flusso di ragazzi giungeva nei pressi del locale. Gli agenti accertavano la presenza di alcuni avventori minorenni. Anche in ragione della confusione creata dal considerevole numero di presenti (circa 150), il personale dipendente del locale non accertava – tramite la richiesta di esibizione di un documento – la maggiore età dei clienti che chiedevano di poter acquistare alcolici.

Intorno alle 22.30, il titolare del locale e un barista venivano notati mentre consentivano la somministrazione di una bevanda a base di alcol ad un ragazzo minorenne, senza chiedere allo stesso alcun documento identificativo. Il personale di polizia operante elevava un verbale a carico del barista e del legale rappresentante, in quel momento presente alla cassa, in qualità di obbligato in solido. Nel dicembre del 2021 il titolare del locale era stato sanzionato per utilizzazione di un impianto di amplificazione sonora mediante casse acustiche per diffusione di musica ad alto volume con presenza di dj, nell’area del dehors, in violazione della normativa comunale in materia. Contestata anche la violazione del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza il distanziamento interpersonale previsto dalle norme anti-covid.