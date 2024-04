Alcol al volante, controlli a tappeto. Doppia denuncia e patenti ritirate

Sono proseguiti per tutto il fine settimana i controlli del territorio della compagnia dei carabinieri: ancora giovani, e non solo, trovati alla guida in stato di ebbrezza. Due le patenti ritirate. I controlli sono proseguiti da venerdì a domenica, in orari serali e notturni, con militari in divisa e in borghese, a piedi e a bordo di pattuglie. Obiettivi: prevenire i furti e contrastare l’abuso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida. Verso le 3 di domenica, i carabinieri del radiomobile hanno fermato un’auto guidata da un 40enne di Fabriano, su una parallela di via Dante. Effettuato l’alcoltest, l’uomo è risultato positivo con oltre 1,7 di tasso alcolemico, più di tre volte il consentito. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata e il sequestro del veicolo. In un parcheggio di un locale a Fabriano, i carabinieri del radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Cupramontana hanno notato un 20enne a piedi, residente a Cupramontana, ma nato a Fabriano. Alla vista dei militari, ha tentato di evitare il controllo, cambiando improvvisamente la direzione. È stato raggiunto e identificato. Scattata la perquisizione personale: nella tasca dei pantaloni aveva mezzo grammo di hashish. Il 20enne è stato segnalato come assuntore. Infine, verso le 4 di domenica, a Genga, i militari della locale stazione hanno fermato un’auto condotta da un 30enne residente a Genga. È stato invitato a effettuare il test dell’etilometro, ma si è rifiutato: denunciato per il rifiuto dell’accertamento di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente e la vettura affidata a persona di fiducia. sa. fe.