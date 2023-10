Alcol e droga alla festa. In cinque nel mirino

Weekend di controlli a Cupramontana dove si è svolta la Festa dell’Uva: in 5 nei guai. Un asiatico di 22anni, residente in zona, è stato denunciato per ubriachezza molesta poiché infastidiva le persone che incontrava mentre passeggiava. Un uomo originario dell’Est Europa, residente in Vallesina, 30enne, pregiudicato, è stato perquisito mentre: nascosta nei pantaloni, agganciata alla cintura, aveva una barra cilindrica in acciaio pieno lunga 40 centimetri, subito sequestrata. E’ stato denunciato per porto abusivo d’armi.

I militari della stazione, coadiuvati dal nucleo cinofili di Pesaro, hanno segnalato alla prefettura come assuntore una donna di Cupramontana 21 anni: aveva meno di un grammo di cocaina e un uomo della Vallesina di 23 anni: meno di un grammo di hashish. Disposto anche un presidio preventivo contro i furti mentre si svolgeva la sagra. Il Radiomobile ha notato auto che procedeva a zig Zag. Il conducente, un 30enne del posto, è stato fermato. L’etilometro ha dato un valore pari a 2,7 gl e lui è stato denunciato. Per lui patente ritirata e auto sequestrata. Si è trattato di un capillare controllo dei militari della compagnia di Fabriano, da giovedì a domenica fino all’alba anche con le unità cinofile e l’aliquota in borghese.