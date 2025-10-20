Alcol, raffica di soccorsi. Tredicenne trovato svenuto

Un fine settimana passato ad ubriacarsi. E’ di tre soccorsi in pochi ore il bilancio dell’ultimo sabato sera trascorso nel capoluogo dorico dove ad esagerare molto con l’alcol c’è stato anche un 13enne. Il giovane si trovava in centro con alcuni amici quando è stato visto raggiungere la Gallerai Dorica, ritrovo di molti adolescenti il sabato. Camminava barcollando e improvvisamente è stato vedere cadere a terra. Alcuni passanti hanno immaginato che il ragazzino avesse avuto un malore e si sono avvicinati per aiutarlo e hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Gialla e anche una pattuglia dei carabinieri per si trattava di un minorenne. I sanitari hanno potuto constatare che in realtà il 13enne era solo molto ubriaco e non si reggeva in piedi per la sbronza. E’ stato portato in pronto soccorso e i militari hanno avvisato i familiari. Il giovane era arrivato in centro da un comune dell’hinterland.

Poche ore dopo le sirene dei soccorritori si sono attivate di nuovo per raggiungere un’abitazione, sempre in centro città, dove era stato segnalato un abuso etilico per un adulto. I sanitari sono arrivati nell’appartamento trovando un 30enne che non era in sé per via di diversi drink bevuti. Dopo una mezz’ora è stato soccorso anche un senza fissa dimora, di 35 anni, trovato sbronzo alla fermata di un autobus.

Ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, si è verificato un incidente in via Giannelli, all’incrocio di via Piave, tra un’automobile e una moto. E’ rimasto ferito un 26enne in sella al due ruote e la Croce Gialla lo ha portato in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Nel pomeriggio di ieri è stato fatto un intervento di polizia e ambulanza nel quartiere Adriatico per una lite all’interno di un condominio. Un 58enne è stato preso a pugni ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

m. v.