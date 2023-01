Alcol tra i giovani, un patto contro gli eccessi "C’è chi beve fuori pasto già a undici anni"

"Bevi responsabilmente". E’ un invito, oltre che il titolo di un importante progetto, che Fipe-Confcommercio (Federazione italiana dei pubblici esercizi), in collaborazione con l’Associazione nazionale Magistrati, rivolge a tutti, e in particolare ai giovani. Un messaggio contro l’abuso di alcol che ieri è stato lanciato da Ancona. Il direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco ha illustrato l’iniziativa insieme a Roberto Calugi, Direttore Generale Fipe – Confcommercio, ed Enzo Chionne, delegato Fipe Confcommercio Marche Centrali, titolare di un bar che ha subito danni per mano di persone ubriache. Non causale la presenza del prefetto Darco Pellos, secondo il quale le cose negli ultimi tempi sono migliorate e "la situazione è più sotto controllo", grazie a una strategia condivisa fatta di "repressione, educazione e collaborazione". Conferma Polacco: "Hanno funzionato le collaborazioni e le sinergie per tranquillizzare il territorio come quello di piazza del Papa dove c’erano state delle criticità. Ora vogliamo, anche con iniziative come queste, creare una nuova cultura del bere per sensibilizzare e contenere certe problematiche".

Per il questore Cesare Capocasa bisogna "puntare soprattutto sulla prevenzione con una azione integrata che coinvolga tutti i vari settori della società". Ce n’è bisogno, perché i dati della Fipe non sono tranquillizzanti: tra il 2010 e il 2020 c’è stata una crescita sul consumo fuori pasto di alcol del 31,7% (18,5% nella fascia tra gli 11 e i 17 anni). Durante la presentazione del progetto è stata rilanciata la necessità di stipulare un vero e proprio Patto tra imprese, associazioni e istituzioni locali. Sette i punti per contrastare la ‘mala movida’: contrastare ogni forma di abusivismo, vietare il consumo serale di bevande alcoliche in strade e piazze, utilizzare prodotti di qualità, favorire il consumo di bevande alcoliche all’interno dei locali e dei dehors, formare il personale su un servizio responsabile, promuovere l’abbinamento tra cibo e consumo di bevande alcoliche, vietare la vendita di alcol la sera.