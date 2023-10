Alcolici ai minori, chiuso il terzo locale: "I ragazzi camuffano i documenti"

Dà da bere alcolici a due minorenni, la questura fa chiudere temporaneamente un altro bar. E’ il terzo in dieci giorni nel perimetro della movida. Il provvedimento ha toccato ieri il "Buddha bar" di via Gramsci, specializzato nella somministrazione di shottini, cocktail serviti in piccoli bicchieri ma dal contenuto alcolico. Il pubblico esercizio si trova a due passi da piazza del Papa ed è stato oggetto di controlli da parte della polizia la sera della Notte Bianca, sabato scorso. Stando alla questura, gli agenti hanno trovato due ragazze giovanissime, di 16 anni, che sorseggiavano i bicchierini di alcolici. Sono intervenuti i poliziotti che hanno chiesto loro il documento e dopo le verifiche sono risultate minorenni. Per il locale è scattata la doppia multa di 333 euro, una per ogni ragazzina trovata a bere. Il bar dovrà stare chiuso per 15 giorni. Ha una recidiva, anche due anni fa erano stati sorpresi minorenni a consumare alcolici.

Il titolare ieri ha dovuto abbassare la serranda. "Ho passato tutta la serata della Notte Bianca a controllare documenti dei ragazzi e ragazze che chiedevano da bere – spiega Giovanni Rosolani – e ne ho mandati via moltissimi perché non erano maggiorenni. Diversi di loro addirittura mostrano documenti contraffatti, ti fanno vedere la carta di identità sul cellulare e la camuffano. E’ diventato sempre più difficile per noi controllare ma ci stiamo molto attenti. Purtroppo una ragazza ci è sfuggita ma è dipeso dalla confusione del momento. Io facevo i cocktail, mio figlio stava in cassa e controllava i documenti. In quel momento, mentre è arrivata la cliente lui si è allontanato un attimo per fare cassa e tornando pensava che era stata già controllata. Della seconda ragazza trovata non so cosa sia successo, ci è stata solo contestata. Purtroppo quella sera non avevamo la security che invece c’è nel fine settimana. Non c’era perché c’erano già i controlli delle forze dell’ordine. La security, che paghiamo 110 euro a serata, controlla i documenti. Adesso ho affidato tutto al mio avvocato, valuteremo se è possibile fare un ricorso".

La polizia invita a non fidarsi di una foto visionata dal cellulare perché facilmente modificabile con delle app e quindi non hanno valore. Oltre al Buddha bar il questore ha fatto chiudere temporaneamente, i giorni scorsi, anche L’Opera di corso Mazzini e Chapeau in piazza del Papa.