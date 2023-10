Alcolici ai minori. Il Tar fa riaprire il bar L’Opera: "Fatemi lavorare"

Doveva restare chiuso per 25 giorni, ma il Tar sospende l’ordinanza del questore. "L’Opera bar" ha riaperto ieri sera, dopo che il Tar, il tribunale amministrativo regionale, ha sospeso il provvedimento emesso dalla questura dorica. I poliziotti, nei giorni scorsi, avevano infatti sorpreso tre minorenni intenti a sorseggiare alcolici ai tavoli del locale di corso Mazzini, a due passi dalla sede della Guardia di Finanza. Il verdetto finale arriverà il prossimo 22 novembre, quando il Tar si esprimerà non solo sul merito della chiusura, ma anche sulle tre sanzioni irrogate al titolare, Alessandro Cirri. Che, dopo ben sedici giorni di stop, ha riaperto. "Siamo nuovamente operativi da ieri sera, noi vogliamo solo lavorare per la nostra città", ha detto al Carlino. L’ordine del questore, Cesare Capocasa, era arrivato lo scorso 5 ottobre. Nel weekend precedente alla firma del provvedimento, gli agenti di via Gervasoni avevano fatto un controllo fuori dal bar, riscontrando come tre ragazzi fossero minori. Per Cirri, è scattata una sanzione di ben 900 euro (300 euro per ogni trasgressione e per ogni minore trovato a bere alcolici). Anche sulla multa, come dicevamo, il Tar dovrà esprimersi. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Laura Versace e Andrea Filippini. "L’Opera Drink Food & Social, locale di tendenza del centro può riaprire – fanno sapere i legali – È stato infatti sospeso il decreto di chiusura del pubblico esercizio disposto dal questore di Ancona. ´L’Opera´ è pronta ad accogliere i suoi affezionati clienti. L’ordine di chiusura del pubblico esercizio del 4 ottobre – continuano gli avvocati – è stato sospeso con decreto del presidente del Tar Marche. Alla base dello stop del locale da parte della polizia vi era stata la somministrazione, avvenuta per mero errore da parte di una delle cameriere, di 4 bicchieri di vino e di 2 cocktail alla fragola ad alcuni avventori risultati poi - in seguito ad un controllo degli agenti - di età di pochissimo inferiore ai 18 anni. Una misura chiaramente sproporzionata rispetto alla gravità dell’errore accidentalmente commesso, che ha indotto il titolare del locale a rivolgersi al Tar per l’annullamento della sanzione. Il presidente del Tribunale, almeno per il momento, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, sospendendo così il decreto del questore e fissando la trattazione in camera di consiglio per il prossimo 22 novembre".

Nicolò Moricci