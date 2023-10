Alcolici, divieto al Piano. E in centro si chiude alle 2

Giro di vite sull’abuso di alcol nei locali della città, il sindaco firma due ordinanze per contrastare il fenomeno al Piano e in piazza del Plebiscito e dintorni. Il testo resterà in vigore fino al 31 gennaio 2024 e mira a blindare la sicurezza, il decoro urbano e la quiete pubblica in orari serali e notturni, in particolare nel quartiere Piano San Lazzaro e in piazza del Plebiscito. L’inottemperanza ai divieti delle due ordinanze porterà a una serie di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal regolamento comunale: da 77 a 500 euro con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari a 154 euro.

"ll consumo eccessivo di alcol – spiega il sindaco, Daniele Silvetti – oltre a danneggiare la salute contribuisce a generare, soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica. In diverse occasioni le forze dell’ordine sono intervenute, anche in orari notturni, in piazza del Papa e vie limitrofe per sedare liti che spesso hanno interessato cosiddette dalla stampa baby gang rivali. Da qui la necessità di adottare dei provvedimenti a tutela della sicurezza dei cittadini".

Al Piano sarà vietato, a qualsiasi ora, consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private a uso pubblico e aree private aperte al pubblico, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo presso i dehors autorizzati. Il perimetro di validità comprende: piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a via Scrima, il tratto di via Scrima da via Giordano Bruno a via Loreto, via Loreto, il tratto di via Cristoforo Colombo tra piazza Ugo Bassi a via Ascoli Piceno, piazza d’Armi e, infine, il tratto di via Torresi tra piazza Ugo Bassi e via della Montagnola.

Meno ampia la zona di interesse in piazza del Papa dove vige l’ordine che gli esercizi pubblici che si affacciano sulla piazza e nelle vie che vi accedono (Pizzecolli, Bonda, Aranci, Gramsci, Orefici, Beccheria, Matteotti nel tratto compreso tra via Bernabei e via Zappata) restino chiusi dalle 2 alle 7; gli esercizi pubblici che si affacciano direttamente su piazza del Plebiscito e su via Gramsci, nei prefestivi e dopo le 24, non possono somministrare bevande alcoliche, fatta eccezione per quegli esercizi che, fino a un’ora dopo la chiusura, per evitare lo stazionamento degli avventori, sono dotati di personale addetto ai servizi di controllo.