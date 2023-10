Alcolici serviti a minorenni, chiuso un altro bar della movida

Ha dato da bere alcolici ai minorenni, la polizia fa chiudere un altro bar della movida. Questa volta è toccato a "Chapeau", in piazza del Papa, dove la settimana scorsa, durante un controllo congiunto tra polizia locale e poliziotti della questura, erano stati trovati due 15enne che bevevano cocktail alcolici. Il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività è stato disposto dal questore Cesare Capocasa e avrà durata di 5 giorni. Una chiusura dovuta al fatto che il titolare del locale, alcune sere fa, si è reso responsabile di aver somministrato bevande alcoliche a due giovanissimi ragazzi, di 15 anni a cui non sono stati chiesti i documenti per accertare che non fossero minorenni. Nella stessa serata erano stati trovati non in regola altri locali e per uno di l’oro, in corso Mazzini, L’Opera, è scattata la chiusura di 15 giorni perché recidivo. Il questore, nella pianificazione dei controlli ai pubblici esercizi, ha tenuto conto del fenomeno, sempre più in crescita, dell’uso e abuso di alcol soprattutto nella fascia dei minorenni.