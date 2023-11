Alcolici serviti ai minorenni. Il Tar (ri)chiude il bar L’Opera: "Ma ora farò un altro ricorso"

Chiuso, poi riaperto, adesso dovrà chiudere di nuovo ma per soli sei giorni. Il tira e molla per il bar "L’opera drink food&social" finisce con un rigetto del Tar per il ricorso che il titolare del locale aveva presentato opponendosi al provvedimento del questore che ne ordinava la chiusura per 25 giorni. Ad ottobre scorso infatti c’era stato un controllo della polizia e gli agenti avevano sorpreso dei minorenni a bere alcolici quando la legge vieta di servire certe bevande a chi non ha ancora compiuto 18 anni. Il titolare, Alessandro Cirri, era stato multato e la sua attività fatta chiudere subito per 25 giorni. Attraverso i suoi legali, gli avvocati Laura Versace e Andrea Filippini, aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento del provvedimento (e anche della tripla sanzione avuta) ottenendo la riapertura del bar in attesa dell’udienza di merito che si è tenuta nei giorni scorsi. Il ricorso è stato discusso ma il Tar lo ha respinto.

Da ieri "L’opera" ha dovuto riabbassare la serranda. "Sì, siamo di nuovo chiusi – ha confermato Cirri al Carlino – ma solo per sei giorni visto che il resto lo avevamo fatto già in precedenza prima che il tribunale ci facesse riaprire. La prossima settimana sarò di nuovo aperto. Se me lo aspettavo? Un po’ sì e un po’ no. Quello che mi dispiace è che leggo di bar chiusi per droga per 10 giorni quando a me, per una distrazione del mio personale a servire una bevanda alcolica, mi hanno dato 25 giorni. Mi sembra più grave l’uso di certe sostanze".

La prima chiusura al bar L’opera era scattata il 4 ottobre. Il 21 ottobre aveva potuto riaprire. "Farò ricorso di nuovo – dice Cirri – intanto ho fatto una riunione con il personale, accettiamo solo documenti fisici, non foto o altro, dei clienti giovani e ne abbiamo mandati via tanti dopo le multe. I ragazzi sono molto furbi, chiamano gli amici più grandi a fare l’ordine poi si siedono anche loro ma noi siamo vigili, li mandiamo via. E’ capitato che un maggiorenne è venuto a chiedere una bottiglia, insieme a lui c’erano altri ragazzi. Ho chiesto loro se erano tutti maggiorenni e non lo erano. Li ho mandati via. Una mia dipendete ha sentito con le sue orecchie, dopo che aveva controllato che ad un tavolo non c’erano maggiorenni e quindi non avrebbe servito alcolici, che le ragazze chiedevano di chiamare amici più grandi per farsi dare le loro carte di identità. Anche in quel caso li abbiamo mandati via".