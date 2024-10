"Alcune strade sono messe molto male"

Parco automezzi, condizioni delle strade del servizio urbano, ma anche la lotta ai ‘portoghesi’ che viaggiano a sbafo. Il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, interviene su tutto, rivendicando però in particolare i passi avanti fatti sotto il profilo della lotta all’abusivismo di chi viaggia senza titoli di viaggio: "La nostra campagna di informazione rivolta alla cittadinanza, ma soprattutto agli studenti delle scuole superiori e anche nelle facoltà universitarie del capoluogo sta avendo successo _ spiega D’Angelo _. Sono in aumento il numero degli abbonamenti e della bigliettazione, segnali concreti contro i furbetti. Nello svolgimento delle attività di verifica nel corso del 2024 si è adottato un approccio diverso dal passato, con buoni risultati, ottimizzando la gestione delle verifiche e aggiungendo azioni informative". A parlare sono i numeri. Dal 1° gennaio 2024 allo scorso 30 settembre, il personale di Conerobus ha elevato 5.359 sanzioni di cui 2.286 sono state pagate immediatamente a bordo bus, ossia il 42,6% del totale per un incasso di risorse pari a oltre 116mila euro. I risultati migliori proprio a gennaio e nei mesi successivi fino a giugno con punte di multe e riscossione a gennaio e maggio, poi, dopo percentuali molto basse nei due mesi estivi, di nuovo il picco proprio a settembre. Sanzioni che nel corso degli anni sono state aumentate, con una serie di bonus e malus. Per l’assenza del titolo di viaggio la sanzione è di 54 euro a cui aggiungere 1,35 euro, ossia il costo del biglietto orario; se pagato dopo il terzo giorno e fino a due mesi la sanzione sale a 90 euro e addirittura a 270 euro dopo il sessantesimo giorno. La multa per chi dimentica l’abbonamento, comunque fatto, è di 2,70 euro. Passando al parco automezzi di Conerobus, il totale è pari a 264 tra Euro 4 e 6, a cui aggiungere 9 filobus e 25 Pollicino (sotto 8 metri): "Stiamo lavorando a una sostituzione periodica dei mezzi più datati con altri nuovi e presto ci occuperemo anche di mezzi elettrici" precisa D’Angelo che poi ci tiene ad analizzare un ultimo capitolo: "Alcuni mezzi sono vecchi, è vero, ma ci sono alcune strade in città che sono ridotte in pessime condizioni. La situazione è andata peggiorando negli anni scorsi e adesso speriamo che si possa intervenire per sistemare quelle più dissestate. Io personalmente, al mio indirizzo di posta elettronica presente sul sito dell’azienda, rispondo a tutte le mail che arrivano dall’utenza per segnalare le situazioni più difficili". Conerobus è l’azienda del Trasporto pubblico locale (Tpl) più grande delle Marche e dà lavoro a 470 persone, di cui 370 sono autisti/verificatori e 100 invece impiegati, tecnici e via discorrendo.