"Alcuni Comuni rischiavano grosso Avrebbero avuto i rifiuti per strada"

"Trovo assurdo e irresponsabile che oggi alcuni Comuni si siano addirittura opposti alla proroga tecnica per la gestione dei rifiuti durante l’assemblea Ata. Se fosse passata questa posizione molti Comuni della Provincia fra 4 giorni non avrebbero avuto più un gestore e si sarebbero trovati con i rifiuti per strada". Ad andare all’attacco da Castelfidardo è il sindaco Roberto Ascani (foto) che aggiunge: "Comprendo le perplessità riguardanti il parere della Corte dei Conti, che peraltro su alcuni aspetti sono contrastanti rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato del 2018, ma questa proroga di 3 mesi non può inficiare sul percorso di affidamento a soggetto interamente pubblico del servizio rifiuti. Percorso che ha avuto oltretutto il parere positivo dell’Anac. Ora si stanno valutando tutti gli aspetti tecnici, si attende l’ulteriore parere dell’Agcom e nel giro di pochi giorni avremo un quadro più chiaro sui correttivi che andranno apportati e sulla strada da seguire". Poi sui costi dell’operazione: "L’Ata ha speso 30mila euro per una gara da oltre un miliardo. Un rilievo quello dei costi, privo di rilevanza. Negli anni siamo stati critici per alcune scelte che sono poi state modificate dall’Ata ora contiamo che, di nuovo, possano essere superate anche queste ultime criticità". "Se siamo in ritardo – incalza da Barbara il sindaco Riccardo Pasqualini – è anche a causa delle lunghe discussioni che sono state portate avanti negli anni scorsi da sindaci alcuni dei quali oggi non lo sono più. Contrarietà a questo affidamento in house ma non ho mai compreso quale fosse secondo loro l’alternativa. Noi nel 2006 ci siamo trovati con il privato che ci ha prospettato un aumento del 30% cento e non vogliamo essere più sotto ricatto del privato. Il pubblico garantisce un controllo maggiore".