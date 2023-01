Aldo Salvi e Torrette non si lasciano Resterà in carica come manager

L’ospedale regionale di Torrette e soprattutto il dipartimento di emergenza potranno continuare a godere delle prestazioni del dottor Aldo Salvi. Nessun pensionamento per uno dei medici più apprezzati dell’ospedale regionale. In quiescenza dal 1 gennaio scorso sotto il profilo del suo rapporto ultraquarantennale con la struttura ospedalieri più importante delle Marche, Salvi di fatto non abbandonerà Torrette almeno per un anno.

Lo stesso ex capo dipartimento e la direzione generale dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (il nuovo nome che ha preso il posto di Ospedali Riuniti) hanno firmato un accordo che prevede il mantenimento in attività dello stesso Salvi seppur con mansioni differenti rispetto a quanto fatto fino al 31 dicembre scorso. Di sicuro, non essendo più a capo della struttura operativa di medicina d’urgenza e sub-intensiva (ruolo che l’azienda ha lasciato come Facente Funzione nelle mani della dottoressa Cinzia Nitti in attesa dello svolgimento di un concorso per individuare il nuovo primario; concorso bandito da mesi anche per il pronto soccorso di cui fino al 2020 Salvi è stato direttore, raddoppiando la copertura degli incarichi, prima di cederlo all’attuale dirigente, sempre Facente Funzione, Susanna Contucci), Salvi non potrà più occuparsi di assistenza dei malati. Molto più probabile un ruolo di manager per collaborare alla gestione della struttura operativa. Come accennato si tratta di un incarico annuale (rinnovabile) di collaborazione a titolo gratuito. Nel documento firmato dall’attuale direttore sanitario di Torrette, Claudio Martini si leggono i dettagli: "Il dottor Salvi potrà validamente contribuire alla riorganizzazione del settore ‘Pronto soccorso medicina d’urgenza’ che attualmente soffre di gravi criticità, con studio e simulazione di nuove strategie volte alla rimodulazione della domanda, in stretta collaborazione con la Regione che sta procedendo alla riforma della rete regionale dell’emergenza-urgenza". Così Martini che di fatto anticipa un altro argomento molto importante su cui lo stesso Aldo Salvi entra di diritto, ossia la creazione di una figura di Altissima Professionalità a valenza dipartimentale per il coordinamento del Trauma Service e del Registro dei Traumi. L’accordo per il mantenimento in servizio, seppur con mansioni differenti, tra Torrette e Salvi è stato preso da tempo e formalizzato lo scorso mese di dicembre. Ora manca soltanto l’ufficializzazione, ma anche alcuni dettagli sulle modalità dell’accordo e sulla tipologia di operato che Salvi dovrebbe ricoprire. Si tratterebbe davvero dei dettagli che in linea di massima potrebbero essere risolti nel giro di pochi giorni. la firma sull’accordo è prevista al massimo entro la prossima settimana.