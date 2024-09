Ale e Franz protagonisti alle Muse. Si riflette sulla salute mentale

Ale e Franz tornano al Teatro delle Muse di Ancona, ma questa volta la loro esibizione sarà diversa dal solito. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre (ore 18), quando la popolare coppia di comici lanciata da ‘Zelig’ sarà protagonista di un’intervista-spettacolo dedicata al tema della salute mentale. L’evento, infatti, si inserisce nell’ambito dell’Extra G7 Salute, ed è promosso da Lundbeck Italia, azienda farmaceutica specializzata nelle neuroscienze che, per il suo trentesimo anniversario di attività nel nostro Paese, ha deciso di unire le forze con il mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni, con l’obiettivo di riportare all’attenzione del grande pubblico questo prioritario tema.

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi al link https://bit.ly/lasalutepartedalcervello_eventbrite. In caso di sold out, verrà attivata una lista d’attesa. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo segreteriaeventi@romacongressi.it.

La comicità dei due attori comici, coniugata al sapere scientifico di vari esperti, consentirà un dialogo aperto sulla salute mentale: un diritto universale da salvaguardare e promuovere. La serata, patrocinata dal Comune, si inserisce nel progetto nazionale ‘Everyone4mentalHealth’ ideato da Rete Città Sane Nazionale Oms, una piattaforma condivisa che raccoglie le iniziative e le azioni che i Comuni, le associazioni, le imprese realizzeranno nel mese di ottobre 2024 sulla salute mentale. Ale e Franz, duo comico tra i più longevi e amati dal pubblico italiano, porteranno in scena il tema del benessere mentale con il loro stile inconfondibile, mescolando ironia e riflessione.

La piece teatrale comprenderà storie tratte da testimonianze di pazienti dell’ex Ospedale Psichiatrico ‘Paolo Pini’ di Milano e il loro celebre sketch ‘La panchina’: un’occasione per riflettere e abbattere i pregiudizi che ancora circondano questo tema. I dialoghi tra i due seduti sulla famosa panchina sono ormai celebri. Un esempio? ‘Buonasera! Scommetto che mi stava aspettando!’. ‘Sì: come si aspetta un infarto’. ‘Ah! Beh... Caldino, stasera, eh?’. ‘Già’. ‘Eh, sa com’è l’estate. Giornale di oggi?’. ‘ No: è quello del 27 luglio del 1943’. ‘Ah! Interessante. La vedo proprio in forma, stasera, sa?’ Ma... Ha i capelli più corti?’. ‘Sì’. ‘Li ha tagliati?’. ‘No: ho fatto fare l’orlo a un sarto. Così, quando li voglio più lunghi, mi basta scucirli’.