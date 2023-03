Alessandra Ruberti "Donna e lode 2023"

Alessandra Ruberti incoronata ‘Donna e lode 2023’. È stata premiata con una targa dal sindaco David Grillini per il suo impegno sociale, portato avanti attraverso la Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) sede di Fabriano che lei stessa ha creato. Ecco la motivazione del premio: "Cittadina molto impegnata, splendida moglie e mamma, fino a qualche anno fa dipendente in uno studio di consulenza. In seguito ad una malattia genetica progressiva, la retinite pigmentosa, le sue condizioni sono cambiate, in quanto ha dovuto lasciare, per prima cosa il lavoro e quindi riassettare la propria vita su interessi diversi. Più aumentava la sua disabilità, più aumentava anche la voglia di fare qualcosa per le persone che ne sono affette. Nel 2017 infatti, ha aperto a Fabriano un distaccamento della sede della Uici in quanto le varie attività venivano svolte tutte ad Ancona, con conseguenti disagi di spostamento, per i disabili dell’entroterra. Dopo le prime difficoltà, in collaborazione anche con gli studi medici, nella sede di Fabriano si è formato un bel gruppo che è servito alle persone a sentirsi meno sole e ad affrontare, in maniera pratica, sia la parte burocratica legata a questa disabilità, sia la parte emotiva e della gestione del quotidiano".