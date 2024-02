Alessandro D’Alatri firma la regia dello spettacolo "Mettici la mano"

Durante un bombardamento a Napoli, nella primavera del 1943, il femminiello Bambinella, il Brigadiere Maione, il quale ha appena arrestato Melina, assassina del Marchese di Roccafusca (di cui era la cameriera), e una statua dell’Immacolata scampata alla distruzione di una chiesa, si ritrovano all’interno di un rifugio improvvisato.

E’ il punto di partenza della commedia ‘Mettici la mano’, che va in scena questa sera (ore 21.15) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, nell’ambito della stagione promossa dal Comune, dall’Asso e dall’Amat.

Protagonisti sono Antonio Milo e Adriano Falivene, volti tra i più colorati della saga del Commissario Ricciardi firmata da Maurizio de Giovanni, affiancati da Elisabetta Mirra.

La regia è di Alessandro D’Alatri, che ha firmato lungometraggi come ‘Senza pelle’, ‘Casomai’, ‘La febbre’, ‘Commediasexi’ e ‘The Startup’. I personaggi dello spettacolo vivon dunque una situazione ‘estrema’, di convivenza forzata in un luogo che li costringe a fare i conti con gli altri, ma anche con se stessi. ‘In attesa del cessato allarme, il dialogo tra i tre si fa sempre più profondo e serrato – si legge nella presentazione dello spettacolo -, mentre apprendiamo cosa davvero è accaduto, e perché, nel palazzo del Marchese di Roccafusca, Bambinella si trasforma in un avvocato difensore e Maione nell’accusa di un processo che vede nella statua di gesso un giudice silenzioso e accorato’.

‘Mettici la mano’ è prodotto da Diana Or.I.S. Le scene sono di Toni Di Pace, i costumi di Alessandra Torella, le musiche di Marco Zurzolo, il disegno luci di Davide Sondelli. Lo spettacolo sarà di nuovo in scena al Teatro Comunale di Chiaravalle giovedì 14 marzo. La biglietteria del Teatro La Nuova Fenice sar aperta apartire dalle ore 16. Per informazioni: 0719307050, 0712072439 e www.amatmarche.net.