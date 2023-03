Alessandro Orrei, il Mimmo di Mare Fuori sbarca al Miami

Direttamente dal set dell’Ipm di Napoli domani sera arriva al Miami di Monsano uno dei personaggi più amati della serie televisiva "Mare Fuori", Alessandro "Mimmo" Orrei. La serie, che continua a riscuotere successo coinvolgendo spettatori di tutte le età, racconta la vita sia di ragazzi reclusi alle prese con i richiami esterni delle famiglie e la loro ricerca di riscatto, sia di adulti, in questo caso educatori, che non possono che farsi pervadere dall’intensità delle loro emozioni. Il consenso del pubblico è confermato dal "Mare Fuori Tour", che vede protagonisti i personaggi della serie in giro per l’Italia.