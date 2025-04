Alessandro Ragaini conquista due bronzi agli Assoluti Unipol di Riccione

Prime due giornate di Assoluti Unipol in vasca a Riccione e prime due medaglie per il nuoto marchigiano, che arrivano naturalmente dal suo talento più cristallino, Alessandro Ragaini, doppio bronzo nei 200 farfalla nella giornata d’apertura e nella staffetta 4x200 stile libero coi Carabinieri, ieri pomeriggio. Il diciottenne di Castelplanio, tesserato per Team Marche/Carabinieri e allenato da Andrea Cavalletti, domenica è salito sul terzo gradino del podio nella gara dei 200 farfalla, una delle sue preferite, con il tempo di 1’56’’53, a due decimi dal secondo posto, quello di Claudio Faraci, e a un secondo e mezzo da Alberto Razzetti, argento ai Mondiali di Budapest dello scorso dicembre, che si aggiudica l’oro. Per Alessandro Ragaini un ottimo crono, vicino al suo personale, quello stabilito in occasione del Trofeo Settecolli dello scorso giugno che anche lì gli valse la medaglia di bronzo.

"Nel 200 farfalla Alessandro ha fatto già in mattina una bella gara, con un ottimo ultimo 50 e la sera ha cambiato il terzo 50, passando più velocemente, e chiudendo bene anche l’ultima vasca, approfittando del crollo di Burdisso – racconta il suo allenatore, Andrea Cavalletti –. Una gara che gli serviva per ritrovare le sue sensazioni, un tempo molto vicino al suo personale, che gli dà sicuramente fiducia in vista delle prossime gare".

E così è stato infatti, perché ieri pomeriggio nella staffetta 4x200 stile libero coi Carabinieri, Alessandro Ragaini da quarto frazionista è andato a cogliere un altro bronzo, frutto di un ottimo crono, 1’46’’38 da lanciato, miglior tempo di squadra, meglio anche di Carlos D’Ambrosio che ha guidato le Fiamme Gialle alla conquista del titolo. Un crono a 5 decimi dal suo personale, quel 1’45’’83 che l’anno scorso gli è valso il titolo assoluto. Una buona premessa per la gara di domani, i 200 stile libero individuali di domani.