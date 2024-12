Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni presentano 'Io e te dobbiamo parlare' ad Ancona

Un’ondata di comicità si appresta a travolgere la Dorica: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, dopo aver trasformato durante l’estate il capoluogo nel set del loro ultimo film "Io e te dobbiamo parlare", tornano sabato per celebrare l’uscita nelle sale, prevista per oggi. Il film, una commedia esilarante diretta dallo stesso Siani, racconta le vicende di Antonio (Siani) e Pieraldo (Pieraccioni), due agenti di polizia alle prese con una quotidianità fatta di imprevisti, una famiglia allargata e un caso intricato che metterà a dura prova il loro legame personale e professionale.

Sabato alle 17, il Cinema Movieland Goldoni di via Montebello si trasformerà in un palcoscenico di risate: i due attori incontreranno il pubblico per un pomeriggio all’insegna del divertimento e degli aneddoti legati all’esperienza anconetana. L’evento, organizzato dalla Fondazione Marche Cultura e moderato dal presidente Andrea Agostini, promette di svelare i retroscena della lavorazione del film, tra momenti esilaranti, scorci inediti della città e la partecipazione di comparse locali che hanno contribuito a rendere il set ancora più speciale.

Vista la grande attesa e il sold out quasi immediato, la Fondazione ha deciso di aprire una seconda sala al Goldoni per accogliere i numerosi fan: i nuovi posti saranno prenotabili gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite a partire dalle 17 di oggi. Chi non riuscirà ad assicurarsi un posto potrà comunque seguire la presentazione in diretta sul grande schermo della sala adiacente. Siani e Pieraccioni saluteranno i fan nelle sale del Goldoni anche durante le proiezioni serali del film. Tutte le info su orari sono disponibili sui siti ufficiali dei cinema.

"Io e te dobbiamo parlare" si preannuncia come la commedia di Natale per eccellenza, un film capace di divertire e allo stesso tempo di valorizzare le bellezze delle Marche. E non mancheranno i riferimenti alle prelibatezze enogastronomiche che hanno conquistato i palati dei due comici, in particolare Pieraccioni, che in diverse apparizioni televisive ha scherzosamente dichiarato il suo amore per i moscioli, diventando protagonista di siparietti divertenti in vari salotti tv.

"Il cinema è un potente strumento di promozione turistica – ha dichiarato Andrea Agostini, Presidente della Fondazione Marche Cultura – e il nostro obiettivo è quello di attrarre sempre più produzioni cinematografiche nelle Marche, per far conoscere al mondo intero le meraviglie del nostro territorio".