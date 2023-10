Alessia e Tatiana vincono coi pacchi di Amadeus. Mamma e figlia si portano a casa 15mila euro

Tutta Castelfidardo è rimasta incollata fino alla fine della puntata al piccolo schermo l’altra sera. Alessia e Tatiana, madre e figlia della città della fisarmonica, erano protagoniste della trasmissione "Affari tuoi" su Rai Uno, condotta da Amadeus. Nel popolare contest televisivo che mette in palio fino a 300mila euro facendo sperare al concorrente di possedere il pacco vincente, le due fidardensi hanno allietato la serata di milioni di italiani davanti alla televisione con la loro brillantezza e allegria. Si sono portate a casa 15mila euro custoditi all’interno del pacco numero 15. Il "percorso" non è stato facile durante la puntata, anzi, è stato rischiato molto prima del finale lieto: la giovane Alessia ha rifiutato prima 22mila euro, poi il cambio pacco, 15mila euro, 10mila euro, tremila euro e un ulteriore cambio pacco. Alla fine mamma e figlia si sono dette più che soddisfatte della vittoria che ha scatenato il plauso dei fidardensi, felici per la coppia.