Alfonso protagonista all’Eredità: "Una bellissima esperienza"

Alfonso Sabbia, anconetano, al quiz tv ´L’eredità´, su Rai1. Il 20enne, nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, ma cresciuto ad Ancona, è stato uno dei protagonisti della trasmissione condotta da Marco Liorni. La prima puntata l’11 marzo, per poi terminare – purtroppo – ieri. Alfonso è tornato a casa a mani vuote, ma racconta che "è stata una bellissima esperienza. Ho deciso di partecipare perché mi interessava il gioco. Quando lo vedevo da casa, provavo sempre a rispondere e anche con la ghigliottina devo dire che me la cavavo abbastanza bene. Così, quando c’è stata l’occasione, ho pensato che potesse essere anche una vetrina per mettermi in mostra, dato che studio recitazione e vorrei diventare attore. Dire a tutta Italia di avere il sogno della recitazione non cambierà certamente nulla, ma non si sa mai".

ni. mor.