Alga tossica ad Ancona, ancora divieto di balneazione al Passetto. Via libera a Pietralacroce

Ancona, 13 agosto 2025 - C'è ancora il divieto di balneazione al Passetto di Ancona a causa dell' alga tossica . Via libera invece a Pietralacroce (spiaggia della Scalaccia). Ferragosto salvo anche dal Trave a Portonovo e fino a Sirolo e Numana . I tecnici dell'Agenzia regionale per l'ambiente delle Marche hanno effettuato un intervento di monitoraggio della qualità delle acque con dei campionamenti lungo la costa del Conero.

Passetto e Pietralacroce

I risultati delle analisi per il Passetto e Pietralacroce erano attesi per oggi. Il divieto di fare bagni e stazionare al Passetto (zona ascensore) arriva dopo i risultati delle analisi effettuate dall'Arpam il 12 agosto per l'elevata concentrazione dell'alga tossica Ostreoptis ovata. Diversa la situazione a Pietralacroce in quanto i campionamenti effettuati hanno riscontrato valori nella norma .

Quando è scattato l'allarme

L'allarme era partito il primo agosto scorso con il primo divieto di balneazione in entrambi i siti. Il 7 agosto scorso, un nuovo campionamento ha riscontrato concentrazioni ancor più elevate rispetto al primo agosto scorso, con valori rispettivamente pari a 2,9 milioni di cellule per litro al Passetto e 1,1 milioni di cellule per litro a Pietralacroce. Per quest'ultima, ora, il rientro nei limiti e il ritorno alla balneabilità. Per il Passetto si dovrà ancora attendere un nuovo campionamento da parte dell'Arpam.

Il monitoraggio

Arpa Marche effettua il monitoraggio dell'alga Ostreopsis cf. ovata lungo la costa regionale ogni anno, a partire dal mese di luglio e protraendo i controlli anche fino al mese di ottobre in caso di fioritura in corso. La frequenza dei monitoraggi è quindicinale nella fase di routine e viene intensificata all'insorgere di eventuali fasi di allerta; il campionamento viene effettuato sia sulla matrice macroalga/substrato duro che sulla colonna d'acqua.

Quali sono gli effetti sulla salute?