Alga tossica, i bagnini non fanno drammi

Non è ancora stato revocato a Numana il divieto di balneazione e di pesca emesso in via cautelativa nel tratto di mare dove sono stati rilevati valori dell’alga tossica a livelli di emergenza.

Il rilevamento resta circoscritto, almeno per ora, all’area di fronte alla Spiaggiola: 49mila le cellule per litro accertate.

Le linee guida del Ministero della Salute stabiliscono che la fase di emergenza scatta se è presente una densità superiore a 30mila cellule per litro. L’Ostreopsis ovata è un’alga presente in tutto il Mediterraneo, e fiorisce con le alte temperature, motivo per cui gli esperti temono che anche le prossime estati i bagnanti dovranno sempre più fare i conti con il fenomeno. Bisognerà insomma imparare a conviverci. Amando le alte temperature questa alga tossica cresce d’estate, e prolifera quando le temperature superano i 26 gradi. L’alga produce delle tossine che possono causare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi, non solo per contatto con l’acqua ma anche solo per inalazione di aerosol marino.

"Gli anni scorsi l’Ostreopsis, solo nella Riviera del Conero, proliferava a fine estate, generalmente tra settembre e ottobre, quando la temperatura del mare si abbassava. Quest’anno invece ha anticipato i tempi a luglio, in linea con quanto è sempre avvenuto nelle altre zone del Mediterraneo. Stiamo studiando il fenomeno – ha rilevato la professoressa Cecilia Totti, biologa marina dell’Università Politecnica delle Marche –. Ostreopsis ovata non è tra le specie più pericolose, e non tutti avvertono i sintomi, ma i soggetti più a rischio, come anziani e asmatici, devono prestare attenzione".

Tengono duro i bagnini del Conero. Dall’associazione affermano: "Ieri in tutto il litorale erano comunque presenti i bagnanti, dal momento che l’area interdetta alla balneazione è davvero limitata. Ci chiedono informazioni ma vengono rassicurati dal fatto che si tratti di una misura temporanea, e che Numana bassa, così come Marcelli, non siano state toccate da tale fenomeno".

L’ordinanza impone anche di effettuare, dove possibile, la pulizia della battigia, per impedire l’accumulo delle alghe o altro materiale organico, cercando di evitare che l’azione di risacca del mare o la decomposizione del materiale biologico possa incidere negativamente sulla qualità e salubrità dell’aerosol marino.

Silvia Santini