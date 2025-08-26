Alga tossica, ieri nuovi prelievi Arpam: Portonovo spera fiduciosa

Alga tossica, ormai è una corsa contro il tempo per salvare l’ultima parte di stagione balneare dal Passetto fino a Numana. Ieri i tecnici dell’Arpa Marche sono tornati in mare per effettuare una serie di prelievi a Numana e a Portonovo; oggi dovrebbe toccare al Passetto e alla Scalaccia. Per i risultati bisognerà attendere le giornate di oggi e domani, sempre che gli esperti dell’Agenzia regionale per l’ambiente siano effettivamente riusciti a effettuare dei prelievi efficaci in grado di stabilire la presenza o meno di concentrazioni pericolose per la salute dell’alga ostreopsis ovata.

Stando a quanto riferito dai portavoce dell’agenzia, ieri era previsto il ritorno in mare delle imbarcazioni per effettuare i prelievi, sempre in considerazione delle condizioni meteo marine che, in effetti, ieri erano abbastanza buone, quindi oggi i primi risultati su Numana e Portonovo (risultati positivi alla presenza dell’alga la settimana scorsa) dovrebbero essere resi noti; domani, come accennato, toccherà alle spiagge del Passetto che, lo ricordiamo, vedono la presenza di un’ordinanza di divieto di balneazione dalla seconda settimana di agosto. Gli ultimi risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati nei vari tratti di mare non sono stati molto favorevoli come dicevamo. La presenza dell’alga tossica si è notevolmente ridotta al Passetto rispetto alle scorse settimane, ma la concentrazione venerdì era comunque superiore alla soglia di emergenza. Diversa la situazione per le località del Conero, ridotta a macchia di leopardo: balneazione possibile a Mezzavalle e nel tratto della baia dal Clandestino fino alla Capannina; vietata da Ramona fino alla Torre. Nonostante questi divieti, continuano a essere tanti i bagnanti che hanno deciso di sfidare i pericoli per la salute tuffandosi in acqua nonostante la ostreopsis ovata.