Alga tossica e maltempo, nonostante tutto c’è chi fa il bagno: dov’è il divieto di balneazione

Ancona, 23 agosto 2025 – Maltempo e alga tossica: un mix letale per gli amanti della tintarella e per gli operatori commerciali dal Passetto al Conero.

L’ordinanza firmata l’altro ieri dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, su input dell’Arpa Marche, ha fissato una serie di divieti di balneazione e la situazione resterà tale sicuramente per tutto il weekend. Il direttore tecnico dell’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche non fornisce notizie confortanti: “Condizioni meteo permettendo, i nuovi campionamenti di acqua da Ancona a scendere ripartiranno da lunedì” spiega senza tema di smentita Sergio Ceradini.

Gli ultimi risultati hanno decretato il divieto di balneazione al Passetto, dove l’ordinanza è in vigore ininterrottamente dalla settimana di Ferragosto (ama dove la gente ha continuato nonostante tutto a fare il bagno ndr), alla Scalaccia e poi Portonovo da Ramona (anche se quel bar non esiste più) fino alla Torre. Quindi bagni vietati al molo e alla spiaggiola tra le terrazze e appunto la Torre de Bosis. Prima e dopo bagni consentiti.

Nessun limite, infatti, a Mezzavalle e poi dalla spiaggia libera zona Clandestino, appena oltre la Torre, fino alla Capannina. Proseguendo, questo capzioso gioco di divieti a macchia di leopardo regala altre sorprese: a Sirolo nessun divieto così come Marcelli e Porto Recanati, mentre nella parte più verso nord di Numana è in vigore.

Gli ultimi prelievi, con conseguenti analisi, risalgono a giovedì e nel frattempo il moto ondoso di ieri potrebbe aver da una parte contribuito a far respirare il nostro mare, ma dall’altra anche spostare le concentrazioni di alga tossica da un settore all’altro.

Al momento non sono stati segnalati casi di persone con problemi legati alla presenza dell’alga tossica nei pronto soccorso degli ospedali della zona.

Nonostante il divieto, almeno stando alle segnalazioni e ai sopralluoghi effettuati, sono stati in tanti i bagnanti che, incuranti dei rischi, si sono tuffati in acqua anche in presenza di alte concentrazioni. È anche opportuno ricordare che adesso rispetto a 10-12 giorni fa la concentrazione di alga tossica, soprattutto al Passetto, è nettamente diminuita rispetto a quei valori. La frequenza dei monitoraggi per la valutare la presenza dell’alga ostreopsis ovata nello specchio di mare anconetano non può essere certo quotidiana, ma di questo passo l’estate dal Passetto a Portonovo rischia di avvicinarsi verso una conclusione anticipata. La speranza di tutti è che a inizio settimana la ripresa delle analisi porti buone notizie. Gli esperti consigliano di usare la massima precauzione. Il contatto con l’alga tossica può dar luogo a irritazioni, mal di gola, tosse, vomito, congiuntiviti e altri disturbi di una certa importanza.