L’alga tossica arriva a Numana, bagni vietati nella parte “alta”: tutto il Conero col fiato sospeso

Ancona, 20 agosto 2025 – L’alga tossica è fiorita anche nelle acque della Riviera del Conero. Dopo il Passetto, secondo i campionamenti per il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata, eseguiti dall’Arpam martedì scorso lungo tutta la costa fino a Porto Recanati, è emersa chiaramente la sua presenza in due tratti, uno su territorio numanese e uno sul confinante di Sirolo.

A Numana Alta, a nord del porticciolo turistico, è stata rilevata per quantità pari a 49mila e 40 cellule al litro in colonna d’acqua, mentre a Sirolo nel tratto della spiaggia Urbani “sole” 1.880 cellule al litro, così come a Porto Recanati (680 cellule, considerata routine).

Il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini ha ordinato subito, in via cautelativa, il divieto di balneazione in attesa di un successivo monitoraggio. L’alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per contatto-inalazione e ingestione che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite (segni locali da contatto) che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore.

Tombolini ha anche ordinato di effettuare, dove possibile, la pulizia della battigia per impedire l’accumulo delle alghe o altro materiale organico, cercando di evitare che l’azione di risacca del mare o la decomposizione di tale materiale possa incidere negativamente sulla qualità e salubrità dell’aerosol marino. Il primo cittadino raccomanda a chi pratica pesca ricreativa di eviscerare il pesce pescato sul posto prima del consumo e di non mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati in quella zona.

L’ordinanza sarà revocata non appena la densità in colonna d’acqua dell’alga, come specificano le linee guida del Ministero della Salute, rientrerà nei valori indicati nella fase di allerta (10mila-30mila cellule al litro in un periodo prolungato con scarso idrodinamismo e temperature ottimali di fioritura o 30mila-100mila cellule in condizioni meteo sfavorevoli e formazione di aerosol e spruzzi). L’Arpam ha continuato continuerà ad intensificare il monitoraggio fino ad esaurimento del fenomeno. Quando è stata data notizia della sua fioritura al Passetto, dove resta il divieto di balneazione in zona ascensore mentre è stato dato il via libera a Pietralacroce zona Scalaccia, tanti turisti e residenti hanno temuto che anche la “loro” Numana potesse essere toccata da un tale fenomeno manifestando preoccupazione e avanzando richieste di informazione anche allo stesso Comune. Nella giornata di domani saranno divulgati i risultati per Passetto, Pietralacroce e Portonovo.