Alga tossica, ecco le nuove analisi dell'Arpam: dove si può fare il bagno tra Portonovo e Numana

Ancona, 26 agosto 2025 - Non se n'è ancora andata l’alga Ostreopsis ovata ma a seguito degli ultimi campionamenti e analisi effettuati dall'Arpam, è appena emerso che la situazione sta progressivamente migliorando lungo la Riviera del Conero.

In particolare:

il litorale di Sirolo rimane completamente libero dall’alga;

rimane completamente libero dall’alga; l’area di Portonovo è tornata balneabile;

è tornata balneabile; nel territorio di Numana, il divieto di balneazione permane a titolo cautelativo sul breve tratto di Numana Alta, mentre il resto del litorale (Spiagge di Numana Bassa e di Marcelli) risultano balneabili.

Il comune di Numana afferma: "Si rassicura pertanto che la quasi totalità del litorale è fruibile in sicurezza e che le misure adottate hanno carattere precauzionale".

I sintomi che provoca l’alga tossica

L’alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per contatto, inalazione e ingestione che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite (segni locali da contatto) che generalmente spariscono nel giro di 1-2 giorni. I comuni hanno provveduto a delimitare l’area temporaneamente non idonea per la presenza della microalga mediante apposite tabelle.

Cos’è l’alga tossica

L’alga tossica è un’alga aliena, cioè non nativa del Mediterraneo. “Ha dimensioni microscopiche, più piccole di una punta di spillo e quindi invisibili all’occhio umano, ma amando le alte temperature cresce d’estate e prolifera quando le temperature superano i 26° con un picco di abbondanza che generalmente si raggiungeva a settembre e ottobre. Negli ultimi 4 anni non sono state notate fioriture importanti e quindi non c’è stata alcuna segnalazione di allarme ma quest’anno le cose sono diverse e dobbiamo fare molta attenzione”. Queste le parole del biologo marino Roberto Danovaro in un’intervista al Carlino.