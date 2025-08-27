Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
CronacaAlga tossica, ‘liberato’ anche il Passetto: il sindaco revoca l’ordinanza
27 ago 2025
REDAZIONE ANCONA
Alga tossica, ‘liberato’ anche il Passetto: il sindaco revoca l’ordinanza

Continuano a tornare balneabili diversi punti prima vietati sulla riviera del Conero. Sebbene tantissimi bagnanti non si siano preoccupati degli effetti sulla salute dall’inizio di agosto a oggi, continuando a fare il bagno dove non si poteva

Un'immagine della spiaggia del Passetto di questi ultimi giorni di agosto (foto Emma)



Ancona, 27 agosto 2025 – Alga tossica, da emergenza ad allerta, ma finalmente dopo oltre tre settimane di balneazione formalmente vietata torna il via libera anche al Passetto e alla Scalaccia (sotto Pietralacroce). Era ora, dopo tanta passione, sebbene tantissimi bagnanti non si siano preoccupati degli effetti sulla salute dall’inizio di agosto a oggi, continuando a fare il bagno dove vigeva un’ordinanza sindacale.

Al netto di questo, adesso quell’ordinanza ha cessato, seppur temporaneamente e in attesa di ulteriori riscontri, di essere vigente. I prelievi di campioni effettuati dall’Arpam martedì hanno prodotto questi risultati: Passetto (zona ascensore) torna in fase di routine con una concentrazione di 1.680 cell/L (la soglia di emergenza scatta dopo 30mila cell/L); anche a Pietralacroce cessa la fase di emergenza, pur restando attiva la fase di allerta (17.256 cell/L).

Il pericolo che l’alga Ostreopsis Ovata torni in concentrazioni pericolose non è superato. Nei prossimi giorni, forse già entro la fine di questa settimana, i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche torneranno in mare per effettuare nuovi campionamenti, ma l’abbassamento della concentrazione di alga tossica è una buona notizia per allungare la stagione estiva.

L’altro ieri l’Arpam aveva reso noti i favorevoli dati anche a Portonovo, completamente liberata dall’ordinanza dopo che venerdì scorso erano emerse concentrazioni alte al Molo e fino alla Torre. Al momento resta una sola, piccola interdizione nella parte alta di Numana al confine con Sirolo.

