Alga tossica, Portonovo fa muro. I bagnini scossi ma non atterriti: "La nostra estate non finisce qui"

Il mare non ha né muri né porte. L’alga Ostreopisis ovata, più nota come alga tossica è giunta anche a Portonovo. A comunicarlo l’ARPAM che nel suo ultimo monitoraggio ne ha rilevato la presenza in località spiaggia di Ramona. Il sindaco di Ancona ha emesso subito una ordinanza che in via cautelativa pone "il divieto di balneazione e stazionamento sul litorale di Portonovo da Ramona" oltre a raccomandare di "eviscerare il pesce pescato sul posto prima del consumo e in generale di non mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati nella zona". Negli anni l’alga solitamente compariva verso settembre, a stagione quasi terminata.

"Ci ha colto un po’ di sorpresa - afferma Marcello Nicolini, presidente del Consorzio la Baia - ma ci sono dei controlli e il dato va tenuto presente. In questa situazione dobbiamo solo aspettare i nuovi prelievi dell’ARPAM. L’auspicio è che si torni presto alla normalità, la stagione non è finita". Un problema per l’acqua di Portonovo che era nell’aria.

"Ci aspettavamo questa notizia visto il periodo. Non è un inquinamento, ma una cosa naturale che si è sviluppata anche in passato e di cui ora si ha più informazione scientifica – specifica Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia –. Da parte nostra c’è la correttezza e la coerenza di mettere in luce ai clienti questo problema. Certamente è una questione che segna e stoppa il lavoro ma prima di tutto c’è la salute delle persone". E in effetti ieri a Portonovo non ce ne erano tante, forse il tempo incerto, ma sicuramente l’alga allontana dal mare.

"Dai primi di agosto al Passetto e a Pietralacroce le persone sono sempre andate al mare – sottolinea Gianni Boriani dello stabilimento Franco –. Io non ho sentito in 20 giorni di casi particolari causati dall’alga tossica. Come mai mi chiedo non ci sono eventi di malessere? Ma questa alga è tossica o no? Chi viene da fuori sicuramente è influenzato dalla notizia. Domani, comunque, siamo quasi al completo". Gli esperti affermano che le mareggiate e il vento sono fattori fondamentali per eliminare l’alga. "Spero che la pioggia e le onde di oggi – afferma Paolo Bonetti dell’omonimo stabilimento – abbassino i livelli e che Portonovo torni tutta balneabile". In linea anche Michele dello stabilimento Giacchetti: "Probabilmente, con la mareggiata in corso, non ci sarà già più. Le persone chiedono se c’è e molte non scendono per questo motivo, soprattutto se sono di fuori e conoscono poco Portonovo. Gli anconetani continuano a venire".