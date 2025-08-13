Alga tossica, com’è la situazione da Portonovo a Numana

Ancona, 13 agosto 2025 – Alga tossica, Ferragosto salvo dal Trave a Portonovo e fino a Sirolo e Numana: oggi invece i risultati delle analisi effettuate dall’Arpam sui campioni prelevati davanti al Passetto e alla Scalaccia. L’altro ieri i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche avevano effettuato un intervento di monitoraggio della qualità delle acque effettuando dei campionamenti lungo la costa del Conero, dal Trave fino a Numana e poi proseguendo ancora più a sud fino alle altre province delle Marche.

Ieri sono arrivati i risultati di quei test: “A proposito della cosiddetta ‘alga tossica’ – spiega al Carlino il direttore tecnico di Arpa Marche, Sergio Ceradini – a seguito delle analisi effettuate possiamo dire che nella zona tra Portonovo e Numana i valori sono al di sotto della soglia di attenzione e dunque non sussistono limitazioni alla balneazione; scendendo più a sud la presenza dell’alga in questione scompare addirittura. Domani (oggi, ndr) dovremmo essere in grado di fornire i risultati per quanto riguarda i prelievi effettuati nella zona più attenzionata, ossia quella del Passetto”. Ricordiamo, appunto, che ad oggi è attiva un’ordinanza firmata dal sindaco nei giorni scorsi che impone il divieto di balneazione nei tratti di mare antistanti le spiagge accessibili dalle persone, ossia quella del Passetto e quella della Scalaccia sotto Pietralacroce.