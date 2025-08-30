Alga tossica sotto controllo, sì alla balneazione

Dopo quasi dieci giorni è tornato balneabile anche il tratto di litorale di Numana Alta interdetto dallo scorso 20 agosto dai rilevamenti dell’Arpam, che avevano riscontrato la presenza eccessiva dell’alga tossica Ostreopsis ovata.

Ieri la stessa Arpam ha comunicato l’esito delle analisi effettuate giovedì per il monitoraggio dell’alga nel tratto costiero di competenza comunale, dalla quale emerge una quantità pari a ’sole’ 13mila e 640 cellule al litro in colonna d’acqua.

Così, come per Ancona, adesso in quel punto non vige più la fase di emergenza ma quella di allerta, motivo per cui decade l’ordinanza che vieta la balneazione.

In precedenza a Numana Alta, a nord del porticciolo turistico, era stata rilevata una quantità pari a 49mila e 40 cellule al litro in colonna d’acqua. Nel documento si legge: "Si ordina anche di effettuare, dove possibile, la pulizia della battigia, per impedire l’accumulo delle alghe o altro materiale organico, cercando di evitare che l’azione di risacca del mare o la decomposizione del materiale possa incidere negativamente sulla qualità e salubrità dell’aerosol marino".

Non solo, si raccomanda "a chi pratica pesca ricreativa di eviscerare il pesce, pescato sul posto, prima del consumo, e di non mangiare molluschi, ricci di mare e granchi prelevati nella zona citata". Una situazione comune ad Ancona, dove nei giorni scorsi, l’amministrazione Silvetti aveva revocato il divieto di balneabilità prima per Portonovo e, successivamente, anche per il Passetto Ascensore e Pietralacroce La Scalaccia, in virtù del decremento della concentrazione dell’alga Ostreopsis ovata misurata su colonna d’acqua tale, da fare decadere la fase di emergenza in entrambe le zone del litorale.

L’Ostreopsis ovata è un’alga presente in tutto il Mediterraneo e fiorisce con le alte temperature, motivo per cui gli esperti temono che anche le prossime estati i bagnanti dovranno sempre più fare i conti con un fenomeno simile.

L’alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per contatto, inalazione e ingestione: può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, nausea, congiuntivite, dermatite – sintomi che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore.

L’Arpam intensificherà comunque il monitoraggio.

Silvia Santini