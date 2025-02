Alghe anomale nel torrente Cerfone: "Nessun inquinamento, acqua buona"

Nessun inquinamento e nessuna anomalia: il torrente Cerfone è a posto per ciò che riguarda la qualità delle sue acque. Lo sostiene l’Arpat nella risposta inviata al sindaco del Comune di Monterchi, Alfredo Romanelli, con evidenziazione in neretto della frase chiave: per il torrente Cerfone – si legge - lo stato chimico restituisce come risultato "buono", non mostrando quindi nessun superamento dei limiti normativi; lo stato ecologico restituisce invece come risultato "sufficiente".

Ricordiamo che la scorsa estate, a fine luglio, personale dell’agenzia per la protezione ambientale si era recato nella frazione monterchiese di Pocaia per prelevare un campione di alghe a seguito della segnalazione da parte dei residenti, ma non erano state trovate alghe di alcun genere poiché già estinte, anche se - in condizioni di temperature elevate e di bassa velocità della corrente - quello delle fioriture è un fenomeno normale. Se poi è localizzato e di breve durata, come accaduto nel Cerfone, non vi sono preoccupazioni né per la fauna ittica né per l’uomo.

Le alghe, così come i muschi e le piante cosiddette "superiori", popolano normalmente il corso di un fiume ed è proprio tra l’inizio della primavera e la fine dell’estate che colonizzano in maniera più stabile i corsi d’acqua. Già prima dell’estate, sempre nello stesso corso d’acqua, l’inchiesta europea coordinata dal quotidiano francese "le Monde" aveva rilevato concentrazioni di Pfos (perfluorottano sulfonato), acido solitamente usato per tessuti, tappeti e carta al fine di aumentare la resistenza a grasso, oli e acqua, oltre che nella produzione di semiconduttori, materiali fotografici, schiume antincendio e altro.

"Credo che sia necessario sgomberare il campo da qualsiasi genere di allarmismo – ha detto il sindaco Romanelli – che spesso produce preoccupazioni ingiustificate. Il Cerfone è un torrente sano e la sua situazione è stata definita "buona" da Arpat, che oltretutto effettua monitoraggi e controlli periodici, per cui è sempre in grado di rilevare il grado di salute del torrente".