Alimenti pessimi e poca pulizia: multati due bar

Al setaccio i locali chiaravallesi: raffica di sequestri, multe e diffide. In azione personale del commissariato jesino, unità cinofile antidroga di Ancona, personale medico del dipartimento di prevenzioneservizio igiene, polizia municipale, coordinati dal vice questore Paolo Arena. Nel primo bar è stata rilevata la presenza di una piastra a induzione, alcune confezioni di pasta secca e cartellonistica indicante la possibilità di richiedere primi piatti pur non avendo la relativa autorizzazione. Riscontrate diverse altre irregolarità e nel magazzino sono stati trovati materiali promiscui. Il titolare non era in grado di esibire il manuale di autocontrollo aziendale (haccp), poiché a suo dire lasciato nel furgone. Per lui una sanzione di mille euro. Nel secondo bar il deposito interrato per lo stoccaggio di bevande e alimenti confezionati era in precarie condizioni: intonaco distaccato e scaffalature con ruggine. Trovate diverse irregolarità tra cui la presenza di pesce, carni e pasta in due pozzetti senza abbattitore. Sequestrati, sono state affidate per la distruzione. Per lei 2mila euro di multa. Trovata poi una porta nascosta che portava ad ambienti privati: un’uscita secondaria in contrasto con i criteri della sorvegliabilità degli esercizi pubblici.