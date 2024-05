Alla Baraccola un deposito per le carcasse dei cinghiali abbattuti

Un deposito per le carcasse dei cinghiali abbattuti nell’area del Conero, in città e, quando possibile, nel resto del territorio regionale alla Baraccola. Giovedì la firma sulla delibera di giunta che dà il via libera al provvedimento. C’è l’accordo quasi totale tra l’amministrazione comunale di Ancona e l’Ente Parco del Conero sulla cessione e acquisizione in comodato d’uso gratuito di un’area di proprietà comunale nella zona industriale Baraccola. Quasi totale perché la cessione in comodato d’uso è stata concessa per un periodo di tre anni, mentre la direzione del Parco chiede una modifica temporale consistente dell’accordo, ossia passare dai 3 ai 9 anni.

Il lotto Pip, di proprietà comunale e inserito nel piano delle alienazioni 2024-2026, ha una superficie superiore ai 2mila metri quadrati. Il sito in questione, denominato ex Area Pip, si trova in via Fioretti, una parallela di via Albertini e del fosso che la divide con la Direttissima. Siamo nel cuore della zona industriale Baraccola Ovest, vicino a diverse aziende e proprio lì si trova lo spazio che presto passerà operativamente sotto il controllo dell’Ente Parco che aveva necessità di disporre di uno spazio utilizzabile come deposito delle carcasse della fauna selvatica catturata sul suo territorio.

Il piano è quello di mantenere attivo il cosiddetto ‘Progetto di filiera delle carni da selvaggina controllata della Regione Marche’, declinabile anche come ‘Progetto di realizzazione di un centro deposito temporaneo delle carcasse di cinghiale provenienti dall’attività di controllo dell’Ente Parco del Conero nel territorio del parco e nella sua eventuale area contigua e del Comune di Ancona in via prioritaria; ma anche per capi provenienti dall’attività venatoria e di controllo svolta dalla Regione Marche come previsto nel disciplinare della filiera delle carni da selvaggina’.