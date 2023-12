Alla biblioteca La Fornace il libro filosofico in poesia dello scrittore Marco Parola

"Il progetto dell’essere umano. La vita è un sogno incontrollato" è il titolo del libro dello scrittore jesino Marco Parola che sarà presentato domani alle 18, alla biblioteca "La Fornace" di Moie. Il libro è una raccolta di pensieri di natura filosofica, scritto in poesia. L’autore si interroga su quesiti universali come il perché dell’infelicità dell’uomo o l’esistenza di dio. Dall’estetica alla morale, il libro si pone l’obiettivo di ispirare i lettori, come di fronte a dei dipinti. Marco Parola è attivo sui social come pensatore, lavora in un’azienda di servizi digitali relativa ai videogiochi, collabora con youtubers e sviluppatori. A dialogare con l’autore sarà l’assessore alla Cultura Sebastiano Mazzarini.