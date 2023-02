Alla biblioteca ’La Fornace’ riparte la stagione del cineforum

È un febbraio ricco di eventi davvero per tutti i gusti quello proposto dalla biblioteca La Fornace di Moie. Si va dalla visione collettiva della finale del Festival della Canzone italiana, con tanto di partecipazione al gioco "Fantasanremo", alla rassegna "Biblio Talk", che sarà inaugurata da Valentina Vezzali, dal concorso letterario e fotografico sulle "Storie da biblioteca" fino al ritorno del cineforum dedicato al tema del labirinto. Sabato tornano i "Sabati da fovola" (dalle 10,30 alle 11,30), con letture per i bambini a cura del Gruppo Volontari Nati per leggere. Il 10 febbraio, alle 21, riparte la rassegna "Cinebiblioforum" a cura di Jeannette Manzi con il film "The Truman Show" di Peter Weir. La lettura abbinata sarà il romanzo "1984" di George Orwell. Gli appuntamenti successivi saranno il 10 marzo e il 14 aprile. La visione del film è gratis, seguita da un dibattitto sulla pellicola e su letture abbinate.