Alla biblioteca Sassi un libro sul Giappone per viaggiatori curiosi edito da Mondadori Young Adults, il festival per crescere in biblioteca con lettura, teatro, cinema e gaming. Domani, ingresso libero alla biblioteca Sassi per presentare "Il Giappone che non ti aspetti: Guida per viaggiatori curiosi" di Giapponizzati. Una guida per scoprire gli aspetti autentici e meno noti del Giappone.