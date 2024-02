Alla "Casetta dei libri" altro raid dei vandali

Vandalizzata di nuovo una ’Casetta dei libri’. Stavolta è toccato a quella dei giardini pubblici di viale Cavallotti, gettata a terra, divelta. "Oggi – commenta il vicesindaco Samuele Animali – il disagio sembra aumentato, tra crisi economica, Covid, questioni specifiche che riguardano le seconde generazioni. Ma soprattutto le istituzioni che educano, e cioè famiglia e scuola, non hanno una bella cera, né un compito semplice. A scuola, per esempio, si parla tanto di merito ma poi un brutto voto diventa istigazione al suicidio. Occorre vigilanza, certo. Un agente in ogni spigolo direi che non si può e non si deve. Usiamo pure le telecamere, ma il rischio è che finiamo per investire in telecamere invece che sul bene da tutelare. Che non è una casetta dei libri, ma la convivenza civile. Perché la violenza, qualsiasi forma di violenza da qualsiasi parte provenga, non va d’accordo con l’educazione e nemmeno con lo stato di diritto. Se scuola e famiglia non bastano – conclude – occorre fronteggiare il disagio con la cura fuori, nella comunità".