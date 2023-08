Alla chiesa San Nicola di Bari rivive il 1500 "Le ore dell’organo barocco e dintorni"

Si rinnova a Sirolo l’appuntamento con la 28esima edizione della rassegna ‘Le ore dell’organo barocco e dintorni’. Oggi (21.30; per informazioni: 0712513264 e [email protected]) nella chiesa di San Nicola di Bari, a interpretare il repertorio in voga nel 16esimo secolo e nella prima metà del Settecento sarà un duo composto da violoncello e pianoforte. L’ormai storica rassegna giungerà a termine mercoledì 30, sempre alle 21.30, con l’evento intitolato ‘Diva’s’. Un tributo alla leggendaria cantante lirica Maria Callas, nel centenario della nascita. Sarà la chiesa del Rosario a ospitare questo omaggio a colei che viene considerata il più grande soprano del Novecento, capace, come suggerisce il titolo della serata, di imporsi nell’immaginario collettivo anche come una vera e propria star, oltre i confini del mondo operistico. Da ricordare che Pasolini la volle come protagonista del suo film ‘Medea’.