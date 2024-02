"Alla città serve l’area di crisi complessa"

Occhi puntati sul lavoro, in attesa del tavolo ministeriale dedicato all’elettrodomestico convocato per giovedì prossimo. L’opposizione e in particolare Fabriano Progressista ha organizzato un’assemblea al dopolavoro ferroviario su questo e ora incalza sull’area di crisi complessa. Presenti l’associazione commercianti del centro storico e la Confcommercio, la Cna, la Fiom Cgil, l’Usb, oltre al consigliere Roberto Sorciss.

"Assieme ai partecipanti – spiegano i promotori - abbiamo analizzato i problemi gravi dell’economia di Fabriano e del suo circondario: le guerre in Ucraina e in Palestina hanno tagliato i mercati e fatto esplodere i prezzi dei trasporti e dell’energia. Il bianco, che viene da una crisi di lungo periodo, e la carta sono ormai in mano a imprese multinazionali che rispondono a investitori lontani, e la pressione per mantenere alti i profitti, dopo l’aumento dei tassi di interesse deciso dall’Unione Europea, è fortissima. A questi problemi di rilevanza mondiale si sommano tanti problemi locali: le infrastrutture ferme, il centro storico che ha perso identità, i servizi pubblici che se ne vanno e si portano via i buoni stipendi, e quello che resta viene esternalizzato".

"Il futuro del nostro territorio passa per un rilancio dell’industria, un rilancio che è possibile ottenere se la Regione, il Comune e i nostri rappresentanti in Parlamento si impegnano a mettere insieme quei tanti centri di ricerca (università e non solo) che operano nella nostra Regione, per far fare un salto di qualità alle imprese locali, ad esempio sviluppando la robotica. Per farlo, servono strumenti appropriati, come l’Area di crisi complessa che centrodestra e centrosinistra continuano a non voler fare su Fabriano, nonostante il fallimento dei progetti sull’ex Antonio Merloni e nonostante lo stesso strumento funzioni sull’Ascolano senza problemi. Era stata promessa in campagna elettorale dalla Regione una Zes, una Zona Economica Speciale, che poi è scomparsa nel nulla. Nel contempo però non possiamo non rimarcare alcune assenze, non solo dei partiti politici di centrodestra e di centrosinistra, ma anche della Cisl e della Uil. Il nostro territorio – concludono - non sta attraversando un bel periodo, la crisi industriale, l’incertezza economica, l’aumento dei costi sia a livello nazionale che locale, la cassa integrazione che è esplosa nelle grandi aziende. E registriamo un silenzio assordante anche su assunzioni senza concorsi, incarichi diretti, esternalizzazioni, e sulle privatizzazione di mense e trasporti, che ha comportato aumenti di costi anche del 60%".

Sara Ferreri