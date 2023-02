Alla Croce rossa 63mila test Covid

Ben 63mila test Covid 19 alla Croce rossa. Venerdì la cerimonia presidente del Rotary club Jesi Federico II Marco Pozzi al presidente della Croce Rossa Italiana jesina Francesco Bravi. Una donazione del valore di oltre 130mila euro, importantissima per l’intero territorio. Il cardiochiurugo Marco Pozzi per l’occasione ha ringraziato sentitamente il socio Angelo Sun che ha voluto fortemente questa iniziativa coinvolgendo la propria azienda. Il dottor Francesco Bravi ha precisato che il materiale sanitario "sarà a disposizione per tutto il territorio nazionale, non solo quello locale". Una pagina di Rotary veramente significativa, la quale testimonia la grande generosità del club e dei soci desiderosi di mettersi al servizio di chi ha bisogno.

sa.fe.