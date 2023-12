Alla Fenice il ricordo per le sei vittime

Un teatro pieno di giovani quello che ieri ha accolto la quarta edizione de ‘L’8 per il futuro’, che si è aperta alle 10 nella chiesa dei Cancelli la Santa Messa in memoria delle vittime per poi proseguire alle 17 al teatro La Fenice con una tavola rotonda con l’assessore regionale Chiara Biondi, il presidente Silb-Fipe Maurizio Pasca, il dirigente scolastico Liceo Nolfi-Apolloni Samuele Giombi, il dirigente scolastico Iis Panzini Alessandro Impoco e Vanessa Morganti Associazione Cogeu. ‘Voci ed emozioni’ è stata l’iniziativa con cui è terminata la serata, un’esibizione musicale Mathias Mari e Ludovica Ricciardo, vincitori del contest organizzato dai ragazzi del CoGeu.

Un modo per diffondere nella Giornata del Divertimento in Sicurezza il messaggio che è ormai il simbolo della tragedia di Corinaldo: ‘Da un concerto si esce senza voce non senza vita’.

Il lavoro di CoGeu, associazione nata dopo la strage della Lanterna Azzurra, è quello di invitare i giovani ad un divertimento sano e consapevole. Tutti insieme uniti per non dimenticare anche venerdì a mezzanotte le campane dei Comuni dove risiedono i familiari delle sei vittime hanno suonato per ricordare Asia, Mattia, Daniele, Benedetta, Emma e mamma Eleonora.

E anche quest’anno, nell’ora della tragedia alcuni amici delle vittime si sono dati appuntamento per lanciare in aria dei palloncini bianchi per ricordare le giovani vittime dell’assurda tragedia.