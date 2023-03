Alla Fenice le vibrazioni di Anna Tifu

La stagione di ‘Senigallia Concerti’ si avvia al gran finale. A chiudere il programma è delle più straordinarie violiniste della scena internazionale, Anna Tifu, che oggi (ore 18) salirà sul palco del Teatro la Fenice di Senigallia. Vincitrice nel 2007 del prestigioso Concorso internazionale ‘George Enescu’ di Bucarest, la Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Dotata di temperamento, virtuosismo e musicalità ineguagliabili, per l’occasione l’artista, accompagnata dal pianista Romeo Scaccia, eseguirà alcune delle pagine più belle della storia della musica classica. come la celebre Ciaccona in di Tommaso Vitali, la ‘Carmen Fantasy’ Op. 25 di Pablo De Sarasate’, ispirata al celebre capolavoro di Bizet, la ‘Tzigane’ Op. 76 di Maurice Ravel e ‘Meditazione’ da ‘Thaïs’ di Jules Massenet. Un concerto in grado di coinvolgere i neofiti e il pubblico più esigente. Anna Tifu ha intrapreso gli studi musicali a 6 anni e ha iniziato a suonare in pubblico a 8. A 11 anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e a 12 ha eseguito allla Scala di Milano il Concerto n. 1 di Max Bruch. Due anni dopo ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale "Viotti Valsesia" e al Concorso Internazionale "M. Abbado" di Stresa. Diplomata appena quindicenne al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la menzione d’onore, la violinista ha studiato con Salvatore Accardo, ha ricevuto il sostegno della Mozart Gesellschaft Dortmund e, a 17 anni, è stata ammessa alla Curtis Institute of Music di Philadelphia. A Parigi ha poi ricevuto il Diplome Superieur de Concertiste all’Ecole Normale. Si è esibita con molte fra le più importanti orchestre, fra cui l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Simòn Bòlivar Orchestra of Venezuela, Stuttgarter Philarmoniker, Dortmunder Philharmoniker e Prague Chamber Orchestra. Ha collaborato, tra gli altri, con Ezio Bosso, Mario Brunello, Michael Nyman, Carla Fracci, John Malkovich e Andrea Bocelli, che l’ha invitata come ospite speciale per i suoi concerti in Italia, Egitto e Usa. Suona uno Stradivari "Marèchal Berthier" ex Napoleon del 1716, concesso in prestito dalla Fondazione Pro Canale di Milano. Biglietti su Vivaticket e in teatro dalle ore 15.