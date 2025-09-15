Alla Festa dello Sport. Il centro preso d’assalto. Premiati i migliori atleti. E Marini parla ai giovani

Bagno di folla ad Ancona per la terza edizione della Festa dello Sport: migliaia di persone, tra sportivi, appassionati, curiosi e intere famiglie, si sono riversate in centro per la manifestazione sportiva che ha coinvolto oltre novanta società e che s’è conclusa nel tardo pomeriggio in piazza Roma con l’intervista al campione anconetano di fioretto, Tommaso Marini, e con la cerimonia delle premiazioni. Il tutto non senza qualche polemica, sollevata dagli sportivi impegnati già nella mattinata in luoghi privi di bagni pubblici, ma anche da parte degli operatori commerciali che sono stati costretti a ospitare a turno atleti e accompagnatori. Per il resto è stata una maratona multidisciplinare durata dieci ore e vissuta intensamente in ogni angolo della città.

Dall’alba al tramonto la pratica sportiva ha acceso piazze e strade, tantissimi gli sport presenti, dalle arti marziali al calcio, dal basket al volley, dalla danza al fitness, dal nuoto alla pesca, dalle attività subacquee al rugby, dalla ginnastica alla scherma, dal pattinaggio al ciclismo, dal tennis al padel e molto altro ancora. L’evento è stato organizzato dal Comune di Ancona in collaborazione con Coni Marche, Sport e Salute, Cip, Panathlon Club e FairPlay. Coinvolgente Tommaso Marini, intervistato sulla pedana di piazza Roma prima delle premiazioni – un premio anche per lui – quando a fianco al vicesindaco Giovanni Zinni, motore della manifestazione, ha raccontato i suoi esordi, i suoi dubbi giovanili e una gara a Belgrado che lo ha fatto svoltare: "Pensavo di essere lì a perdere tempo – ha ammesso – invece poi ho vinto e ho capito che potevo farcela ad arrivare a conquistare risultati importanti. Cinque mesi prima volevo smettere e Belgrado è stato il mio trampolino di lancio". Da Marini anche un insegnamento per i tanti giovani presenti: "La testa conta tantissimo, non solo nello sport, ma anche nella vita in generale. A scuola non sempre lo insegnano, ma nelle palestre sì". E un’occhiata al futuro: "Il 2028 e Los Angeles sono ancora lontani, spero di partecipare ma ho imparato che bisogna pianificare anno dopo anno. Oggi c’è più concorrenza, per l’Italia, ma siamo sempre molto competitivi e ancora tra i più forti".

Presente a premiare sulla pedana anche il sindaco Daniele Silvetti: "Con questa festa ad Ancona si respira un’aria di autentica armonia – ha detto il primo cittadino, intervistato dal conduttore della cerimonia, il giornalista Andrea Carloni – e la città sta dando una grandissima dimostrazione di sé". Poi c’è stato spazio per tanti altri sportivi anconetani, a cominciare dal pluricampione mondiale di vela d’altura Alberto Rossi, per proseguire con la figlia Claudia, anche lei pluricampionessa europea, che ha confessato il suo sogno nel cassetto per il 2026: "Regatare di nuovo con papà", ovviamente in una sfida avvincente come un mondiale. Poi è stato il turno del pugile professionista Mattia Occhinero, della giovane rider di windsurf della Sef Stamura Medea Falcioni, della promessa della Ginnastica Giovanile, Tommaso Brugnami, e di tanti altri ancora. Per un pomeriggio di celebrazioni sportive che ha concluso nel modo migliore il defilé sportivo per le vie della città.

Giuseppe Poli