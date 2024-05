Alla Fiera di San Ciriaco. Sorpresa, vince la tradizione: "Ma è meglio non cambiare. Qui i prezzi più alti d’Italia"

E’ tornata la Fiera di San Ciriaco, se qualcuno non se ne fosse accorto. La ‘solita roba’, dicono alcuni dei sempre critici anconetani. In effetti è difficile aspettarsi novità dall’evento di inizio maggio dedicato al patrono della Dorica, che però ha ben poco di sacro e molto di profano. Sta di fatto che, critici o no, gli anconetani alla fiera ci vanno, se non altro per rispettare una tradizione. Percorrendo l’itinerario da mare a mare, ma soprattutto il viale della Vittoria, cuore della manifestazione, è difficile non dare ragione a chi sostiene che "ci sono sempre le solite cose". Forse alla fiera ci si va proprio per questo. Per i vestiti, con relativi accessori, la bigiotteria, gli utensili da cucina e per la pulizia della casa (alcuni dei quali ‘miracolosi’, naturalmente), l’artigianato locale ed ‘etnico’. Una cosa si nota: la netta riduzione, rispetto al recente passato, delle bancarelle che vendono cover per cellulari. Sarà che l’oggetto in questione è piuttosto ‘inflazionato’...

Il settore che non conosce crisi, invece, è quello del food, come si dice oggi. Cibo, insomma, che trionfa con una nutrita schiera di ambulanti provenienti da mezza Italia: Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria, Liguria. La parte del leone la fa la zona di Norcia, in un trionfo di salumi e formaggi. Pochi rinunciano ai ‘Peccati di gola’, che è anche il nome di una bancarella che ‘copre’ il territorio tra Norcia e Amatrice. "Il pecorino è il prodotto che va per la maggiore – dice il signor Franco – Vendiamo prodotti di qualità, e la gente li apprezza. Il primo maggio è andato abbastanza bene. Oggi (ieri, ndr) purtroppo piove". E’ il leit motiv di tutti: grande affluenza mercoledì, con ottimi affari; così così ieri, a causa della pioggia.

Allo stand Sorrentino, da Forlì, il signor Agostino mostra i "miracoli igienici" che sa fare lo Space Mob, una specie di scopa con spugna in lattice all’estremità che "lava e asciuga all’istante, sostituendo anche l’aspirapolvere". C’è chi resta sorpreso da un piccolo e leggerissimo ferro da stiro che funziona tramite elettrolisi. Bastano acqua, un pizzico di sale e l’elettricità. "E’ facile da usare, anche in verticale, e veloce. Si usa anche in aereo. Non ha controindicazioni", assicura la signora Grazia. In effetti, vedendola all’opera, la tentazione di portarsi a casa l’oggetto sorge spontanea. Ivo Mazza, da Montegranaro, vende scarpe. A lui, come a tutti gli altri, la fiera piace dove è adesso, al Viale. "E’ il posto migliore. Negli altri ci siamo trovati male. Qui ogni ambulante è allo stesso livello degli altri, non ci sono posizioni privilegiate. Al Viale un punto vale l’altro. So che il prossimo anno il Comune vuole gestire la fiera. Mi chiedo cosa intendono fare. Spero che non cambi nulla, se no c’è caso che molti non vengano, anche perché la fiera di Ancona è la più cara. Cento euro per ogni metro di bancarella. Mai visti prezzi così altrove. E io sono 44 anni che vado in giro per fiere". Stefano Coen, un ‘locale’, dice che sì, "i prezzi sono alti, ma sono sempre gli stessi da tempo. Come va? Si lavora bene solo se non piove, come il primo maggio".