Alla fine Galliani ci è riuscito: ecco Papu Gomez a Monza - Serie A

"Sì, Papu lo seguivamo da tanto tempo. È stato il colpo del Condor inaspettato. Ci darà una grande mano, è forte, di grande esperienza. Lo conosco personalmente e ci auguriamo presto ci darà una grande mano". La conferma alla notizia rimbalzata al triplice fischio di Monza-Bologna all’U-Power Stadium è arrivata direttamente da Raffaele Palladino. "Non l’ho ancora sentito perché ero impegnato a preparare la partita, ma ero in contatto continuo con Galliani che mi aggiornava sulla trattativa. Abbiamo un ottimo rapporto, so che viene con grande entusiasmo e voglia di mettersi in discussione: lo aspettiamo".

Nonostante la linea ufficiale della società fosse quella di ribadire una volta di più la fiducia nei confronti di Dany Mota e Vignato - anche dopo l’infortunio di Caprari, per lui stagione praticamente finita - Adriano Galliani ha riaperto le ali su un mercato svincolati che sembrava essere fuori radar.

Invece, ecco la sorpresa: Papu Gomez, un campione del mondo, atterra oggi dalla Spagna per sottoporsi alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma su un contratto fino a giugno 2024 dopo essersi svincolato in estate dal Siviglia. L’ultima stagione, intervallata dall’impegno in Qatar con l’Argentina, lo ha visto protagonista 19 volte in campo con 1 gol nel club spagnolo.

Ora, a 35 anni, il ritorno in Italia nella vicina Bergamo che per anni è stata casa sua, con alla guida un allenatore che ripercorre le orme di Gian Piero Gasperini. La Serie A lo riabbraccia, il Monza lo aspetta per dare una marcia in più alla sua manovra offensiva.

M.C.