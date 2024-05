Alla Fornace c’è Pieri pronto a un nuova sfida

Alla biblioteca La Fornace domenica (ore 17,30) il protagonista sarà Zico Pieri, 55enne di Cagli, recordman e mental coach, che racconterà al pubblico l’impresa sportiva in programma domani, dalle 2 del mattino alle dieci di sera, quando scalerà per ben 29 volte, in bici, via Boccolina, la ripida salita che da Moie porta al capoluogo, ma anche e soprattutto come la forza mentale è in grado di supportare le persone nel raggiungimento degli obiettivi. L’impresa che ha un nome preciso: Everesting. Si tratta di una prova di resistenza fisica, ma soprattutto mentale, il cui obiettivo è scalare in bici, entro 24 ore, un dislivello pari all’altezza del Monte Everest, ossia 8.848 metri. A supportare la prova di Pieri sarà l’associazione "Ruotalibera Moie Fabio Manieri", che ha organizzato l’evento soprattutto per raccontare il messaggio di Zico: "Imparare a creare piccoli obiettivi, con costanza, che ci condurranno a obiettivi più grandi che pensavamo troppo difficili". Via Boccolina sarà aperta al traffico ma sarà installata una segnaletica per informare gli automobilisti e invitarli alla prudenza.