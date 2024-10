Alla Fornace tra libri e gli allievi di teatro

Doppio appuntamento alla biblioteca La Fornace di Moie all’insegna della cultura, dell’aggregazione e della riflessione su temi sociali. Domani (ore 18,30) ci sarà la presentazione del libro "I figli dei chiodi" di Alessandro Morbidelli. Dopo "Storia nera di un naso rosso", l’autore torna con un romanzo di formazione sulla perdita dell’innocenza, sull’amore come motore principale delle vicende umane, sulla fuga come unica salvezza e sul prezzo da pagare per proteggere chi si ama. La presentazione del libro è inserita nella rassegna "Malati di Niente", progetto di prevenzione e promozione della salute mentale.

Sabato poi alle 21, ingresso libero, andrà in scena lo spettacolo "Il povero Piero", degli allievi del corso di teatro di Magma-Associazione culturale. Il povero Piero è un romanzo scritto da Achille Campanile nel 1959, adattato successivamente dallo stesso autore in commedia teatrale. Nell’opera le vicende dei personaggi si dipanano intorno alla morte (in realtà solo apparente) del protagonista Piero, dando vita ad una serie di equivoci.