Alla galleria d’arte Grida c’è "Enzimi (Catalisi)" mostra di Giancarlo Ercoli

Al via oggi (ore 18,30) alla galleria d’Arte Grida di via Pergolesi "Enzimi (Catalisi)", mostra personale dell’artista jesino Giancarlo Ercoli. Una mostra materica ma anche immaginifica. "Processo. Reazione. Immagini del passato che attendono. A divenire, a farsi, a trasformarsi e diventare. Attività di frammento, elemento, materie che si presentano tra gli strati della storia. "Come un archeologo, delicatamente – spiega l’artista - rimuovo la polvere del tempo, i sedimenti, gli strati, rigenerando i materiali di cui è fatta la vita, la sua intimità. Catalisi come forza che ha il potere di favorire lo sviluppo di un processo e la sua manifestazione. Gesti rituali, ripetuti innumerevoli volte ma essenziali al mio stare". Info: 338 16 11 179.